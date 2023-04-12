بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به.. "شؤون الحرمين" تستقبل طلائع المعتكفين بالمسجد الحرام

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية عبدالله بن حمد الصولي، أن رئاسة شؤون الحرمين خصصت خزائن لأغراض المعتكفين بالمسجد الحرام خلال فترة الاعتكاف، كما خصصت لدخول المعتكفين أبوابًا رئيسية لدخولهم؛ حيث حددت الدخول من توسعة الملك فهد -رحمه الله- عبر أبواب رقم (75.76.77.81.82.83) والدخول من توسعة الملك عبدالله -رحمه الله- عبر أبواب رقم (106.116.119).