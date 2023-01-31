قيمتها مليون ريال.. "المبادرات المتميزة" تقيم الملتقى التعريفي لجائزة المعلم المتميز

استهلّ الملتقى أعماله بكلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة الدكتور غسان السليمان، أكّد فيها أن الجمعية تعتزّ بأن الجائزة تتفرّد بكونها الوحيدة التي يقدمها المجتمع للمعلم، موضحًا أن الجائزة تخضع لحوكمة على مستوى عالٍ، إلى جانب الحوكمة التي تمرّ بها المشاريع المنافسة على الجائزة؛ مما أسهم ويسهم في تحسين المخرجات التعليمية، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين جمعية المبادرات وتعليم جدة والقطاع الخاص.