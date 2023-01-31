قيمتها مليون ريال.. "المبادرات المتميزة" تقيم الملتقى التعريفي لجائزة المعلم المتميز

أقامت جمعية المبادرات المتميزة، اليوم، الملتقى التعريفي لجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في نسختها العاشرة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور غسان السليمان، والمدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع وقيادات التعليم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وذلك بفندق راديسون بلو جدة.
استهلّ الملتقى أعماله بكلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة الدكتور غسان السليمان، أكّد فيها أن الجمعية تعتزّ بأن الجائزة تتفرّد بكونها الوحيدة التي يقدمها المجتمع للمعلم، موضحًا أن الجائزة تخضع لحوكمة على مستوى عالٍ، إلى جانب الحوكمة التي تمرّ بها المشاريع المنافسة على الجائزة؛ مما أسهم ويسهم في تحسين المخرجات التعليمية، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين جمعية المبادرات وتعليم جدة والقطاع الخاص.
بعد ذلك شاهد الحضور إعلانًا مرئيًّا عن الجائزة التي تبلغ قيمة جوائزها مليون ريال ضمن مسارات الجائزة.
وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، في كلمته خلال الملتقى، على سموّ رسالة الجائزة وقيمة أهدافها، وبرهن على نجاحها باستمرارها على مدى عشرة أعوام، مضيفًا أن إدارة تعليم جدة تفخر بالشراكة مع جمعية المبادرات المتميزة في جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز.
إلى هذا تخلّل أعمال الملتقى تقديم مركز التميز لنبذة عن الأدلة والمعايير في النسخة العاشرة من الجائزة ومراحل التحكيم والحثّ على نشر ثقافة مشاركة المعلمين والمعلمات في الجائزة، كما تم استعراض التطلعات المستقبلية والبرنامج الزمني للجائزة.