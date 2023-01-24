"سرب" يبدأ القبول لدراسة الدبلوم في 4 تخصصات بالخطوط الحديدية

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في مجالات صناعة الخطوط الحديدية والعمل في شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار".
وأوضح المعهد أن التقديم يستمرّ من اليوم الثلاثاء حتى الاثنين 6 فبراير 2023م، على أن يبدأ التدريب يوم الأحد 2 أبريل 2023م، وذلك بعدة شروط للقبول؛ منها: أن يكون المتقدم سعوديًّا بعمر من 18 إلى 23 سنة، وحاصلًا على الشهادة الثانوية "علمي" بمعدل لا يقل عن 80٪ مع درجة في القدرات العامة لا تقل أيضًا عن 70٪، ويكون لائقًا طبيًّا ويجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
وأشار "المعهد" إلى أن التخصصات المتاحة هي: قيادة القطارات، وصيانة القاطرات والعربات، وصيانة البنية التحتية، ثم الاتصالات والإشارات والتحكم، ومدة الدراسة في أي منها سنتان ونصف منها سَنَتا دراسة في مقر معهد سرب، وستة أشهر تدريب في مقرّ العمل.
ووفقًا للإعلان يحصل المتدرّب عند القبول على عدة مزايا؛ منها: التوظيف مباشرة عند القبول في الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، مع كافة مزايا الموظف مثل التسجيل في التأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة التكاليف، وراتب خلال فترة التدريب بمقدار "2000" ريال للسنة الأولى و"3000" ريال للمدة المتبقية.