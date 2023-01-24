"سرب" يبدأ القبول لدراسة الدبلوم في 4 تخصصات بالخطوط الحديدية

وأوضح المعهد أن التقديم يستمرّ من اليوم الثلاثاء حتى الاثنين 6 فبراير 2023م، على أن يبدأ التدريب يوم الأحد 2 أبريل 2023م، وذلك بعدة شروط للقبول؛ منها: أن يكون المتقدم سعوديًّا بعمر من 18 إلى 23 سنة، وحاصلًا على الشهادة الثانوية "علمي" بمعدل لا يقل عن 80٪ مع درجة في القدرات العامة لا تقل أيضًا عن 70٪، ويكون لائقًا طبيًّا ويجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.