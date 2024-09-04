أخيرًا تنتهي فصوله بسلام.. شاهد الكويكب الصغير يصطدم بالأرض في الفلبين

وقال عودة: بينت الأرصاد التي أُجريت للكويكب خلال الساعات الماضية، التي بلغ عددها 23 رصدًا، أن قُطر الكويكب يبلغ نحو 1.6 متر؛ وبالتالي فإنه لا يشكل خطورة على الأرض، ومن المرجح أن يتفتت ويتلاشى أثناء دخوله في الغلاف الجوي، ولا يصل منه إلى الأرض إلا أجزاء بسيطة، لا تُشكِّل خطرًا.