‫"هيئة تطوير محمية الملك سلمان" تطلق "جائزة إرث" للتوثيق البصري

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، اليوم، جائزة "إرث" في نسختها الأولى للتوثيق البصري لسائر عناصر المحمية، بهدف توثيق وجهات ومواقع متميزة كون المحمية وجهة للسياحة البيئية، وإبراز عناصر طبيعية متنوعة ذات جمالية عالية داخل حدود المحمية، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي واكتشاف المواهب وتشجيع المهتمين في صناعة المحتوى البصري.
تتناول الجائزة في نسختها الأولى أربعة محاور رئيسة، أولها "محور التراث والآثار والحياة الفطرية والمناظر الطبيعية"، والمخصص للمناطق المفتوحة من المحمية، ويهدف إلى إبراز حاضر وماضي المحمية وجمال طبيعتها وتراثها وتضاريسها، وثانيها "محور الحياة الفطرية والمناظر الطبيعية"، والمخصص للمناطق المغلقة بأعداد محددة، لإبراز جمال طبيعة المحمية وحياتها الفطرية، وثالثها "محور ملف مصور" بحد أدنى ست صور، يسرد من خلالها المصور قصة أو مشروعًا يعكس جانبًا من المحمية وجمال طبيعتها وتراثها وتضاريسها وحياتها الفطرية وآثارها.
أما المحور الرابع والأخير "محور مصوري المستقبل"، والذي تم تخصيصه لمن هم دون سن الثامنة عشرة عامًا، والذي يهدف إلى اكتشاف وإبراز المواهب في مجال التصوير للطبيعة، وتشجيعهم على اكتشاف جمال المحمية وطبيعتها وتراثها وتضاريسها وحياتها الفطرية، يتم استقبال المشاركات عبر منصتها الإلكترونية على الرابط التالي : (https://permits.ksrnr.gov.sa/ar/competition) ، لكل المهتمين بالتصوير للطبيعة في المملكة من المواطنين والمقيمين، ويستمر التسجيل واستقبال المشاركات حتى تاريخ 22 مارس 2023م.
وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية وجهة مثالية لمحترفي وهواة التصوير في الهواء الطلق، كونها من أكبر المحميات الطبيعية في الشرق الأوسط بمساحة تبلغ 130,700 كيلومتر مربع.
كما تتميز المحمية بالتاريخ العريق حيث تشمل العديد من المواقع الأثرية والتضاريس الجغرافية التي تكونت عبر السنين، وثقافات المجتمعات المحلية المتنوعة، والموارد والموائل الطبيعية الثمينة. وتحوي ما يزيد على أربعة عشر تشكيل جغرافي متنوع، يشمل الفوهات البركانية، والكثبان الرملية، والأودية، والجبال والمرتفعات الشاهقة. وتحتوي على أكثر من 400 موقع أثري أبرزها في جبة وكلوة وقصر كاف.
أما ما يتعلق بالغطاء النباتي فإن المحمية تحتوي على ما يزيد على 260 نوعًا من النباتات المختلفة، وأبرزها: الطلح، والعوسج، والغضى، والطرفا الرتم، والأرطى، والروثة، والرمث، كما تضم المحمية ما يزيد على 282 نوعًا من الحيوانات، التي تتراوح أنواعها بين الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات، ومن أبرز الحيوانات التي توجد في المحمية: غزال الريم، والذئب العربي، والثعلب العربي، والوعل، والأرنب البري، والحبارى، والعقاب الذهبي، والكروان.