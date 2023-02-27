‫"هيئة تطوير محمية الملك سلمان" تطلق "جائزة إرث" للتوثيق البصري

‏أما ما يتعلق بالغطاء النباتي فإن المحمية تحتوي على ما يزيد على 260 نوعًا من النباتات المختلفة، وأبرزها: الطلح، والعوسج، والغضى، والطرفا الرتم، والأرطى، والروثة، والرمث، كما تضم المحمية ما يزيد على 282 نوعًا من الحيوانات، التي تتراوح أنواعها بين الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات، ومن أبرز الحيوانات التي توجد في المحمية: غزال الريم، والذئب العربي، والثعلب العربي، والوعل، والأرنب البري، والحبارى، والعقاب الذهبي، والكروان.