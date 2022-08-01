"يلو" تقدم خصم 25% لعملاء التميز في stc

أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، عن تقديمها خصمًا بنسبة 25% على خدمة تأجير السيارات لعملاء التميز في شركة stc؛ وذلك تفعيلًا لاتفاقية الشراكة بين الشركتين الذي تم توقيعه مؤخرًا، ويضم العديد من المميزات الرائعة التي سوف يحصل عليها عملاء الشركتين. ويُعد الخصمُ المقدم لعملاء التميز في stc أولَ هذه المزايا التي سوف تكون متاحة أمام عملاء التميز في أكثر من 90 فرعًا من فروع "يلو" المنتشرة داخل المملكة، وفي مطارات إقليمية ودولية رئيسية.