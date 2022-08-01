"يلو" تقدم خصم 25% لعملاء التميز في stc

أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، عن تقديمها خصمًا بنسبة 25% على خدمة تأجير السيارات لعملاء التميز في شركة stc؛ وذلك تفعيلًا لاتفاقية الشراكة بين الشركتين الذي تم توقيعه مؤخرًا، ويضم العديد من المميزات الرائعة التي سوف يحصل عليها عملاء الشركتين. ويُعد الخصمُ المقدم لعملاء التميز في stc أولَ هذه المزايا التي سوف تكون متاحة أمام عملاء التميز في أكثر من 90 فرعًا من فروع "يلو" المنتشرة داخل المملكة، وفي مطارات إقليمية ودولية رئيسية.
وبهذه المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران، أن الشركة تعمل دائمًا على توسيع شبكة شراكاتها مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية؛ من أجل تقديم مميزات وخدمات إضافية لعملائها".
وتابع: "نعتز بشراكتنا مع أكبر شركة اتصالات في المملكة وعلى المستوى الإقليمي شركة stc ونتطلع لأن تُثمر هذه الشراكة بما يعود بالنفع والفائدة على عملائنا وعملاء شريكنا stc، وما قدمناه من خصم لعملاء التميز هو بمثابة البداية الحقيقية لتفعيل هذه الشراكة التي سوف تتبعها خطوات إضافية من الجانبين".
وكشف "النجران" بأنه سوف تكون هناك قناة اتصال خاصة بعملاء التميز في stc من خلال تطبيق mystc للرد على استفساراتهم واستقبال آرائهم واقتراحاتهم.
يُذكر أن "يلو" ترتبط بالعديد من الشراكات التجارية والتقنية والرياضية داخل وخارج المملكة، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وتحسين تجربة عملائها.