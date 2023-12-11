طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لتقديم خدمة سداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن شراكة جديدة مع تمارا، منصة التكنولوجيا المالية الرائدة للتسوق والمدفوعات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، لتقديم خدمة سداد تذاكر الطيران على دفعات تصل إلى أربع دفعات شهرية للمسافرين على رحلات طيران ناس الداخلية والدولية.