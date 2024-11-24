جامعة الملك عبدالعزيز تُحقق المركز الـ32 عالميًّا في تصنيف التايمز للعلوم متعددة التخصصات لعام 2025

ويركّز التصنيف، على الجامعات التي تسهم في دعم العلوم متعددة التخصصات وتشجع الأبحاث الأكاديمية التي تعزز الابتكار والاكتشافات الجديدة؛ حيث يعكس التصنيف جهود الجامعة في تقديم الدعم الأكاديمي والبحثي، بالإضافة إلى السياسات التي تهدف إلى تعزيز الشراكات والتعاون الأكاديمي مع مختلف المؤسسات الدولية.