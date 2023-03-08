"فيصل بن نواف" يفتتح مهرجان الزيتون الدولي الـ 16 بالجوف

أكـد أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أن مهرجان الزيتون الدولي بالجوف يعد من أكبر وأنجح المهرجانات على مستوى المملكة، خصوصًا أنه يُقام في منطقة الجوف المشتهرة بأشجار الزيتون وإنتاجه، والمتقدمة في هذا المجال محليًا ودوليًا، وأن هذه الزراعة خيار إستراتيجي يتماشى مع رؤية السعودية 2030 نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي ورافد اقتصادي محفِّز على الاستثمار. ولهذه الزراعة أثرها الحسن على البيئة من خلال زيادة الغطاء النباتي وتحسين المناخ.

ولفت إلى أن هذا المهرجان أسهم في تنمية الحركة الاقتصادية في المنطقة من خلال تسويق المنتج بشكل مباشر لجميع مناطق المملكة وبأساليب تقنية حديثة.