شاهد.. "بيئة مكة" تفتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 20 مليون متر مكعب

من جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس ردة بن عبادل القارزي، أن لجنة فتح بوابات السد، والتي تضم عدة جهات حكومية، باشرت أعمال المسح الميداني وتمشيط مجرى الوادي للتأكد من خلوه من العوائق أو أي تعديات قد تغيّر مسار المياه، حفاظًا على الأرواح والممتلكات. كما دعا المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي والتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار الخطط الرامية إلى إدارة الموارد المائية بكفاءة وضمان استدامتها.