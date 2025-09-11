شاهد.. "بيئة مكة" تفتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 20 مليون متر مكعب

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، بدء عملية فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 20 مليون متر مكعب من المياه على مدى 23 يومًا، بمعدل تدفق يصل إلى 10 أمتار مكعبة في الثانية، وذلك بإشراف المؤسسة العامة للري، وبمشاركة مكتب الوزارة بمحافظة رابغ ووكالة الوزارة للمياه وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وجاء في البيان الذي أورده الفرع لصحيفة "سبق" أن هذا الإجراء يهدف إلى تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار الواقعة على امتداد مجرى الوادي، حيث جرى التنسيق الكامل مع محافظة رابغ والدفاع المدني لضمان تنفيذ عملية التصريف وفق أعلى معايير السلامة.
من جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس ردة بن عبادل القارزي، أن لجنة فتح بوابات السد، والتي تضم عدة جهات حكومية، باشرت أعمال المسح الميداني وتمشيط مجرى الوادي للتأكد من خلوه من العوائق أو أي تعديات قد تغيّر مسار المياه، حفاظًا على الأرواح والممتلكات. كما دعا المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي والتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار الخطط الرامية إلى إدارة الموارد المائية بكفاءة وضمان استدامتها.
يذكر أن سد وادي رابغ، الذي افتتح عام 1430هـ، يُعد أحد السدود الخرسانية الكبرى في المملكة، إذ يبلغ طوله 380 مترًا وارتفاعه 80.5 مترًا، فيما تصل طاقته التخزينية إلى أكثر من 220 مليون متر مكعب من المياه.