الرياض تحتفي بالدوحة في يومها الوطني.. روابط متجذرة ومصير مشترك

تحتفي المملكة العربية السعودية، رسميًا وشعبيًا، باليوم الوطني لدولة قطر؛ تقديرًا لما يربط بين البلدين من روابط متجذرة في الدم والنسب، وكثير من القواسم الاجتماعية المُشتركة، إضافة إلى التطابق في الدين واللغة.
وتعدّ العلاقة بين المملكة العربية السعودية، وقطر علاقة تاريخية أخوية، حيث كان لقادة البلدين مواقف مصيرية، وعلاقات استراتيجية متينة، ورؤى مشتركة في العديد من المواقف الممتدة لعدة قرون.
ولا يعد الاحتفاء الشعبي والرسمي بين البلدين مستغربًا، نظرًا لما للدوحة والرياض من علاقات خاصة، حيث تجمعهما علاقات الجوار ودول مجلس التعاون والدم العربي والمكون الإسلامي والتعاون الدولي، إضافة إلى المصير المشترك الذي يحذر هذه العلاقات دينيًا واجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا.
وتحتفل دولة قطر يوم 18 ديسمبر من كل عام بعيدها الوطني، حيث يُقام هذا الاحتفال إحياءً لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، عام 1878م، حيث يؤكد اليوم الوطني لقطر على هوية الدولة وتاريخها، ويُجسد المُثل والآمال التي أُقيمت عليها الدولة.
ويتم التعبير عن مشاعر الحب والامتنان لشعب قطر، ويمثل اليوم الوطني لقطر فرصة للتعرف على أعمال مؤسسي دولة قطر الذين تحملوا الصعاب ودفعوا ثمنًا غاليًا لتحقيق وحدة أمتهم والاحتفاء بذكراهم.