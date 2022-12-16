الرياض تحتفي بالدوحة في يومها الوطني.. روابط متجذرة ومصير مشترك

وتحتفل دولة قطر يوم 18 ديسمبر من كل عام بعيدها الوطني، حيث يُقام هذا الاحتفال إحياءً لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، عام 1878م، حيث يؤكد اليوم الوطني لقطر على هوية الدولة وتاريخها، ويُجسد المُثل والآمال التي أُقيمت عليها الدولة.