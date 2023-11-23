"الربيعة": ندعو إلى الضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح أمام المساعدات

دعا المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة د. عبدالله الربيعة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح أمام المساعدات.
وقال "الربيعة": نستعد في هذا الجمع توقيع عدد من الاتفاقيات لرفع المعاناة الكارثية عن سكان غزة
وأضاف: تم تسيير جسر جوي وصل يوم أمس إلى 15 طائرة إلى مطار العريش، وتم التوجيه بتسيير جسر بحري، حيث وصلت السفينة الأولى إلى ميناء بور سعيد وستصل سفينتان يومي السبت والثلاثاء
وأردف "الربيعة": وصلت المساعدات في العريش ورفح إلى 326 شاحنة و20 سيارة إسعاف وما زالت المساعدات مستمرة لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.