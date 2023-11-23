"الربيعة": ندعو إلى الضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح أمام المساعدات

وأضاف: تم تسيير جسر جوي وصل يوم أمس إلى 15 طائرة إلى مطار العريش، وتم التوجيه بتسيير جسر بحري، حيث وصلت السفينة الأولى إلى ميناء بور سعيد وستصل سفينتان يومي السبت والثلاثاء