المتنزهات الطبيعية والحدائق العامة بالباحة تشهد إقبالًا من الزوار خلال إجازة العيد

وهيّأت أمانة الباحة أكثر من 135 متنزهًا وحديقةً لاستقبال الزوار والمتنزهين؛ للاستمتاع بالأجواء الغائمة التي تشهدها المنطقة، ولقضاء أوقات من الاستجمام والترفيه ضمن مساحات من المسطحات الخضراء والأشجار ونوافير المياه، إضافة إلى مجاميع الألعاب والعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.