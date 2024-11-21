34 مئوية.. الدمام والقنفذة تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة 8

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس على معظم المناطق.
وسجلت الدمام والقنفذة أعلى درجة حرارة 34 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 8 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 33 مئوية في مكة المكرمة وجازان والأحساء، و32 درجة في جدة وشرورة وينبع.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة بـ8 مئوية، والقريات 9 درجات، وتبوك وطريف 10 درجات، وكل من أبها وعرعر 12 مئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة)؛ خاصة الساحلية منها، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.