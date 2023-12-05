إسهامات فعالة لتحقيق التكامل.. ما إنجازات رئاسة المملكة للدورة الـ42 لمجلس التعاون؟

تنهض المملكة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل 42 عامًا في عام 1981، بأدوار فعالة وبنّاءة في تعميق التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات، وتعزيز العمل الجماعي، الذي يكفل أعلى مستوى من التنسيق المشترك؛ لتحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها؛ وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي للمجلس، وبما ينسجم مع تطلعات شعوبها في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا.