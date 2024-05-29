"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وتبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية لموجة حارة، وارتفاع بدرجات الحرارة (47 – 48 درجة مئوية). وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة وجدة وثول ورابغ، وأتربة مثارة على العاصمة المقدسة والشعيبة والليث والجموم وبحرة والكامل وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على العرضيات وأضم، وأمطارًا خفيفة على الطائف وتربة ورنية والخرمة والمويه، وأمطارًا غزيرة على ميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وحقل وضباء ونيوم وشرما والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة لأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا والعيص. وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الجوف رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الباحة لأمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وبيش وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.