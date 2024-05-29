"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة وجدة وثول ورابغ، وأتربة مثارة على العاصمة المقدسة والشعيبة والليث والجموم وبحرة والكامل وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على العرضيات وأضم، وأمطارًا خفيفة على الطائف وتربة ورنية والخرمة والمويه، وأمطارًا غزيرة على ميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.