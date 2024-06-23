اعتباراً من 1 يوليو.. "مساند": بدء الإلزام بتحويل رواتب العمالة المنزلية الجديدة عبر المحافظ الرقمية

وشدَّدت على أنه يمكن لصاحب العمل فقط تحويل رواتب العمالة المنزلية، وذلك لتوافر بيانات العامل أو العاملة لديه، موضحة أن الخدمة تمكّن المستفيدين من تحويل راتب مقدم، أو الخصم، أو إعطاء سلفة أو زيادة شهرية على الراتب الأساسي، مشيرة إلى أن من مميزات تحويل الأجور عن طريق القنوات الإلكترونية: تقليل التعاملات النقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، وتسهيل عملية تسديد رواتب العمالة المنزلية بسرعة وسهولة وموثوقية.