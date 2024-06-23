اعتباراً من 1 يوليو.. "مساند": بدء الإلزام بتحويل رواتب العمالة المنزلية الجديدة عبر المحافظ الرقمية

جدَّدت منصة خدمات العمالة المنزلية (مساند)، التأكيد على أنه اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2024، سيتم بدء تطبيق خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة للسعودية، عبر أيقونة «رواتب العمالة المنزلية» في المحافظ الرقمية المعتمدة.
وشدَّدت على أنه يمكن لصاحب العمل فقط تحويل رواتب العمالة المنزلية، وذلك لتوافر بيانات العامل أو العاملة لديه، موضحة أن الخدمة تمكّن المستفيدين من تحويل راتب مقدم، أو الخصم، أو إعطاء سلفة أو زيادة شهرية على الراتب الأساسي، مشيرة إلى أن من مميزات تحويل الأجور عن طريق القنوات الإلكترونية: تقليل التعاملات النقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، وتسهيل عملية تسديد رواتب العمالة المنزلية بسرعة وسهولة وموثوقية.