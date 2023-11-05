"أمير المدينة" يدشن افتتاح المبنى الرئيس للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية و4 مشاريع استثمارية

وخلال حفل تدشين مبنى الهيئة الملكية بينبع، ألقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، كلمة أكد فيها على ما تحظى به مدينتا الجبيل وينبع من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة، نظراً لأهميتهما على خارطة الاقتصاد الوطني، واعتبارهما من أهم المدن التي ستكون لها مساهمات كبيرة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.