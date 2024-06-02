"مجموعة مستشفيات المانع" تحقق أعلى نسبة رضا للمستفيدين في المنطقة الشرقية

كرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية "مستشفى المانع بالعزيزية" وذلك نظير تحقيقه أعلى نسبة رضا للمستفيدين في الربع الأول من عام 2024.
جاء ذلك خلال ملتقى تجربة المريض بين التحديات والفرص في المنشآت الصحية الخاصة"، الذي رعاه مدير عام الشؤون الصحية أ.د فارس الهمزاني، كما تم تكريم مجموعة مستشفيات المانع كذلك نظير رعايتها الملتقى.
ومن جانبه فقد أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات المانع "مانع المانع"، عن فخره بهذا التكريم قائلاً: "نحن في مستشفيات المانع نسعى دائماً لتحقيق أعلى مستويات الرضا لمرضانا، وهذا التكريم يعكس جهود فريقنا المستمرة في تقديم الرعاية الصحية الممتازة. سنواصل العمل بجد لتحسين خدماتنا وتلبية احتياجات مرضانا بأفضل طريقة ممكنة."
وأضاف: "نحن ملتزمون بتعزيز ثقافة التعاطف والتميز في مستشفياتنا. نشكر مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية على هذا التكريم، ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا في تقديم خدمات رعاية صحية متميزة."
الجدير بالذكر أن "صحة الشرقية" نظمت ملتقى تجربة المريض بين التحديات والفرص في المنشآت الصحية الخاصة لهدف عرض وتوضيح آلية معالجة البلاغات الواردة إلى فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، والتعامل مع البلاغات وطرق التخلص منها، كما تضمن الملتقى تكريماً للمستشفيات الأكثر كفاءة بالأداء وتحقيق نسبة رضا المستفيدين على مستوى المنطقة الشرقية.