"مجموعة مستشفيات المانع" تحقق أعلى نسبة رضا للمستفيدين في المنطقة الشرقية

الجدير بالذكر أن "صحة الشرقية" نظمت ملتقى تجربة المريض بين التحديات والفرص في المنشآت الصحية الخاصة لهدف عرض وتوضيح آلية معالجة البلاغات الواردة إلى فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، والتعامل مع البلاغات وطرق التخلص منها، كما تضمن الملتقى تكريماً للمستشفيات الأكثر كفاءة بالأداء وتحقيق نسبة رضا المستفيدين على مستوى المنطقة الشرقية.