"زين السعودية" شريك الاتصالات الرسمي لجولة "ليف غولف جدة"

وتأتي هذه الشراكة مع سلسلة "ليف غولف" العالمية التي تم إطلاقها بدعمٍ من صندوق الاستثمارات العامة السعودية، كجزءٍ من استراتيجية "زين السعودية" لدعم تعزيز مكانة المملكة كوجهةٍ عالمية للرياضة، وبما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمعٍ حيوي، من خلال تمكين حياة عامرة وصحية وكذلك الارتقاء بجودة الحياة. كما تتواءم هذه الشراكة مع النمو الكبير الذي تشهده هذه الرياضة في المملكة، حيث شهد العام 2022 انضمام حوالي 50 ألف لاعب غولف جديد لممارسة هذه الرياضة داخل السعودية، مع خططٍ لبناء 17 ملعب غولف جديد واستثمار حوالي 3 مليارات دولار في منظومة الغولف المحلية.