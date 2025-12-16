20 فرصة عقارية بمزاد مشتى الجنوب

تعلن شركة السعدون العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وحكم من محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة جازان ، عن إقامة مزاد " مشتى الجنوب" الإلكتروني وذلك من يوم الأحد الموافق 28/12/2025 الساعة: 1 مساء حتى يوم الأربعاء 31 /12/2025 الساعة 7 مساءً عبر منصة وصلت المزادات
يطرح المزاد 20 فرصة عقارية مميزة في مواقع مميزة في أهم المواقع المثالية بمنطقة جازان ، ويتكون العقار الأول من عمارة 400 متر مربع ، والعقار الثاني من شقة بمساحة 206.44 متر مربع والعقار الثالث شقة بمساحة 196.03 متر مربع والعقار الرابع شقة بمساحة 163.22 متر مربع والعقار الخامس عمارة بمساحة 600 متر مربع و العقار السادس أرض 942.58 متر مربع و العقار السابع مبنى سكني بمساحة 825.85 متر مربع و العقار الثامن أرض زراعية بمساحة 32250 متر مربع و العقار التاسع أرض زراعية بمساحة 202611.5 متر مربع والعقار العاشر فيلا بمساحة 449.86 متر مربع و العقار الحادي عمارة بمساحة 192 متر مربع والعقار الثاني عشر أرض سكنية بمساحة 650.4 متر مربع والعقار الثالث عشر أرض سكنية بمساحة 696 متر مربع والعقار الرابع عشر أرض سكنية مقام عليها مبنى شعبي بمساحة 1074 متر مربع والعقار الخامس عشر أرض زراعية بمساحة 729932 متر مربع والعقار السادس عشر أرض زراعية بمساحة 105476 متر مربع والعقار السابع عشر أرض زراعية بمساحة 247785.09 متر مربع والعقار الثامن عشر أرض جزء من الأرض مسور ومسقوف بهنجر بمساحة 15987.31 متر مربع والعقار التاسع عشر مبنى سكني بمساحة 400 متر مربع والعقار العشرون أرض سكنية مقام عليها مبنى شعبي بمساحة 400 متر مربع .
حيث تقع العقارات في أهم الأحياء المميزة بمدينة جيزان كـ حي السويس و المحمدية والمحمدية 2 والمحمدية 3 وحي المطار وحي الروضة الشمالي وبمدينة ضمد وصبيا وأبوعريش وصامطة وأحد المسارحة .
وتتميز بقربها من المشاريع النوعية بمدينة جيزان كمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي وطريق الملك فهد و مستشفى جازان العام والكورنيش الجنوبي مما يجعلها وجهة مميزة ومثالية .
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852