20 فرصة عقارية بمزاد مشتى الجنوب

يطرح المزاد 20 فرصة عقارية مميزة في مواقع مميزة في أهم المواقع المثالية بمنطقة جازان ، ويتكون العقار الأول من عمارة 400 متر مربع ، والعقار الثاني من شقة بمساحة 206.44 متر مربع والعقار الثالث شقة بمساحة 196.03 متر مربع والعقار الرابع شقة بمساحة 163.22 متر مربع والعقار الخامس عمارة بمساحة 600 متر مربع و العقار السادس أرض 942.58 متر مربع و العقار السابع مبنى سكني بمساحة 825.85 متر مربع و العقار الثامن أرض زراعية بمساحة 32250 متر مربع و العقار التاسع أرض زراعية بمساحة 202611.5 متر مربع والعقار العاشر فيلا بمساحة 449.86 متر مربع و العقار الحادي عمارة بمساحة 192 متر مربع والعقار الثاني عشر أرض سكنية بمساحة 650.4 متر مربع والعقار الثالث عشر أرض سكنية بمساحة 696 متر مربع والعقار الرابع عشر أرض سكنية مقام عليها مبنى شعبي بمساحة 1074 متر مربع والعقار الخامس عشر أرض زراعية بمساحة 729932 متر مربع والعقار السادس عشر أرض زراعية بمساحة 105476 متر مربع والعقار السابع عشر أرض زراعية بمساحة 247785.09 متر مربع والعقار الثامن عشر أرض جزء من الأرض مسور ومسقوف بهنجر بمساحة 15987.31 متر مربع والعقار التاسع عشر مبنى سكني بمساحة 400 متر مربع والعقار العشرون أرض سكنية مقام عليها مبنى شعبي بمساحة 400 متر مربع .