"إغاثي الملك سلمان" يضخ ملايين اللترات ويوزّع الغذاء والدواء لمحتاجين في اليمن ولبنان خلال نوفمبر

ففي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ضخ المركز ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي نحو (5.065.000) لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و(977.000) لتر من مياه الشرب إلى الخزانات، كما نُفذت (168) نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتجفيف (28) مترًا مكعبًا من مياه الصرف الصحي، وصيانة (16) دورة مياه مؤقتة، وتنفيذ حملتين للنظافة المجتمعية، وفحص جودة المياه، حيث استفاد من هذه الخدمات (74.412) فردًا.