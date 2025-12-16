"إغاثي الملك سلمان" يضخ ملايين اللترات ويوزّع الغذاء والدواء لمحتاجين في اليمن ولبنان خلال نوفمبر

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإنسانية والإغاثية في عدد من المناطق، إذ شهد شهر نوفمبر 2025 تنفيذ حزمة من المبادرات التي استهدفت مناطق متفرقة في اليمن ولبنان، وغطت قطاعات المياه والصحة والغذاء.
ففي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ضخ المركز ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي نحو (5.065.000) لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و(977.000) لتر من مياه الشرب إلى الخزانات، كما نُفذت (168) نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتجفيف (28) مترًا مكعبًا من مياه الصرف الصحي، وصيانة (16) دورة مياه مؤقتة، وتنفيذ حملتين للنظافة المجتمعية، وفحص جودة المياه، حيث استفاد من هذه الخدمات (74.412) فردًا.
وفي محافظة حجة، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في عزلة الدير تقديم خدماتها، حيث استفاد منها (1.364) فردًا. وتوزعت الحالات على عيادات مكافحة الأمراض الوبائية (787)، الطوارئ (184)، الباطنية (365)، الصحة الإنجابية (16)، والتوعية والتثقيف (12). كما صُرفت الأدوية لـ (1.358) مستفيدًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد (35) حالة، وقسم التمريض (201)، إلى جانب تنفيذ (9) أنشطة للتخلص من النفايات.
وفي لبنان، وزّع المركز (720) سلة غذائية و(720) كرتون تمر في بلدة البداوي ومحافظة عكار، استفاد منها (3600) فرد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية ودعم الأسر المحتاجة، ومشروع توزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025.
وتأتي هذه المبادرات ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ بهدف دعم الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.