عودة أنظمة أكبر مستشفيات الشرقية بعد تعرُّضها لهجمة إلكترونية

تعرّضت إحدى أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في المنطقة الشرقية لتعطل في أنظمتها الإلكترونية الشهر الماضي؛ مما أدى إلى تعطل العيادات إلكترونيًّا.
ونتج عن هذا العطل تأثرُ المواعيد الطبية، إضافة إلى أن العمل كان بشكل يدوي عن طريق الكوادر البشرية من منسوبي المجموعة.
المجموعة أكدت اليوم في بيان لها تعرضها لهجمة سيبرانية الشهر الماضي، وقام فريق المستشفيات التابعة للمجموعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل الأنظمة المتأثرة لحماية بيانات المرضى.
وأضافت المجموعة أنها "على دراية تامة بالتكهنات المتعلقة بهذه الحادثة، وأن جميع هذه التكهنات حول سبب الهجمة لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة التزامها بضمان سلاسة العمل ببيئة آمنة تضمن سلامة المريض.
وأكدت المجموعة أن جميع أنظمة المستشفيات عادت للعمل بعد عمل جميع الفرق الطبية والإدارية على مدار الساعة للحد من أي تأثير.