"دهانات الجزيرة" تستعرض أحدث ابتكاراتها وحلولها الإنشائية في معرض البناء السعودي 2023

وشارك الرئيس التنفيذي لشركة دهانات الجزيرة الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح في منتدى مستقبل البناء، وأوضح خلال مشاركته دور "دهانات الجزيرة" الريادي في عالم الدهانات والصناعة، وتبنيها أحدث التقنيات وتقديمها منتجات ذات جودة عالية تنافس المعايير العالمية، مما يعكس رؤيتها المستدامة والتزامها بالابتكار المستمر في عالم الدهانات والحلول الإنشائية، وأظهرت مشاركة دهانات الجزيرة في معرض البناء السعودي 2023 حرصها على النمو والتطور المستمر في سوق البناء والتشييد وتفانيها وفهمها العميق لاحتياجات صناعة البناء في المملكة، فقد وفر هذا الحدث الرائد فرصة واسعة لتسليط الضوء على مجموعة متنوعة من منتجاتها وحلولها الإنشائية المبتكرة التي تلبي معايير الجودة العالية، والتعريف بها لزوّار المعرض من المتخصصين والمهتمين في مجال الدهانات والحلول الإنشائية.