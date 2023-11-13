"دهانات الجزيرة" تستعرض أحدث ابتكاراتها وحلولها الإنشائية في معرض البناء السعودي 2023

شاركت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معرض البناء السعودي في دورته الثالثة والثلاثين، الذي أقيم في مدينة الرياض تحت رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال الفترة 6 – 9 نوفمبر 2023م، حيث يُعد من أبرز الفعاليات التي تقام في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى توفير منصة حصرية لشركات ومؤسسات قطاع البناء والإنشاء لعرض منتجاتها وحلولها المبتكرة وبناء علاقات تجارية مستدامة، بجانب التواصل الفعّال مع العملاء الحاليين والمحتملين من مختلف أنحاء العالم.
وشارك الرئيس التنفيذي لشركة دهانات الجزيرة الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح في منتدى مستقبل البناء، وأوضح خلال مشاركته دور "دهانات الجزيرة" الريادي في عالم الدهانات والصناعة، وتبنيها أحدث التقنيات وتقديمها منتجات ذات جودة عالية تنافس المعايير العالمية، مما يعكس رؤيتها المستدامة والتزامها بالابتكار المستمر في عالم الدهانات والحلول الإنشائية، وأظهرت مشاركة دهانات الجزيرة في معرض البناء السعودي 2023 حرصها على النمو والتطور المستمر في سوق البناء والتشييد وتفانيها وفهمها العميق لاحتياجات صناعة البناء في المملكة، فقد وفر هذا الحدث الرائد فرصة واسعة لتسليط الضوء على مجموعة متنوعة من منتجاتها وحلولها الإنشائية المبتكرة التي تلبي معايير الجودة العالية، والتعريف بها لزوّار المعرض من المتخصصين والمهتمين في مجال الدهانات والحلول الإنشائية.
وتميّز الجناح الخاص بدهانات الجزيرة في المعرض بتصميمة الأنيق والفريد والذي نال إعجاب العديد من الزوّار وكبار الشخصيات، من ضمنهم معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير، حيث تم عرض المنتجات بطريقة جذابة وملفتة سهّلت على زوّار المعرض فرصة التعرّف على المنتجات والحلول المقدمة، بالإضافة لوجود منطقة خاصة بخدمة تنسيق الألوان يديرها نخبة من مهندسات التنسيق والألوان في دهانات الجزيرة، بغرض مساعدة العملاء على اختيار الألوان التي تناسب احتياجاتهم وتنسيقها بما يوائم ذائقتهم وأسلوبهم الفريد.
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.