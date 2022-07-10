شاهد.. 500 كادر أمن مدني لمواجهة المخاطر والمساهمة إنسانيًّا في خدمة ضيوف الرحمن

وفيما يخص عمليات التنظيم بيَّن "الحارثي" أن الوكالة تساعد في تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية، والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية، والمعتمرين إلى صحن الطواف، حسب خطة الرئاسة المعتمدة، وتعمل على عدم الجلوس في الممرات ‏المؤدية إلى صحن الطواف أو السعي، ‏وعدم الجلوس خلف المقام، وتوجيه الحجاج إلى المصلى المخصص لسُنَّة الطواف، وكذلك تنظيم مصلى الجنائز، والمشاركة في ترتيبها، وتنظيم دخول ذوي الجنائز في المصلى، ‏والتشديد عليهم باتباع الإجراءات الصحية بارتداء الكمامات ‏والتعقيم المستمر.. ‏وتحرص الوكالة على حفظ ممتلكات معرض عمارة الحرمين المقام في توسعة الملك عبدالله وباب الفتح.