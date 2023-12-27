أمير الشرقية يُدشّن برنامج "سرب" والمؤشرات الحضرية

وتسلّم أميرُ المنطقة الشرقية، من الرئيس التنفيذي للهيئة، الاعتمادات والشهادات التي حصلت عليها الهيئة، وأبرزها شهادة الاعتماد من المجلس الدولي لبيانات المدن لمؤشرات المدن المستدامة فئة البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في الاعتمادات من المجلس، ضمن "100" مدينة حول العالم، وعضوية المرصد الحضري بالمنطقة الشرقية، ضمن شبكة المراصد العالمية، والمقدمة من المرصد العالمي ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وجائزة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على مبادرة ميزانية الشرقية. ثم كرم أمير المنطقة الشرقية الجهات المشاركة.