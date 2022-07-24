انتهاء توزيع الكتب الدراسية لـ"الابتدائية" و"المتوسطة" بتعليم الرياض

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، توزيع المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة على مدارس البنين والبنات للعام الدراسي المقبل 1444هـ.
وقال مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بتعليم الرياض الدكتور محمد آل حسين، اليوم الأحد: إن الانتهاء من تنفيذ خطة صرف وتوزيع المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة للعام المقبل 1444هـ.
وأضاف أنه تم صرف جميع المقررات لمرحلتي الابتدائية والمتوسطة وفق الخطة الزمنية المقررة بنسبة 100%.
ولفت الـدكتـور "آل حسين" إلى حجم الإنجاز المتحقق في خطة توزيع المقررات الدراسية وترحيلها إلى المدارس بصورة منتظمة؛ حيث بلغ 100% وفق الخطة الزمنية.
وجرى توزيع مقررات المرحلة الابتدائية البالغة أكثر من 27.169 مليون كتاب على 1471 مدرسة للبنين والبنات، يستفيد منها أكثر من 553 ألف طالب وطالبة.
كما تم توزيع مقررات المرحلة المتوسطة البالغة أكثر من 5.889 ملبون كتاب على 638 مدرسة ليستفيد منها قرابة 249 ألف طالب وطالبة.
فيما بلغ عدد الكوادر البشرية المشاركة في خطة النقل 259 فردًا عن طريق 89 أسطولاً للنقل والتوزيع.