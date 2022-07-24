انتهاء توزيع الكتب الدراسية لـ"الابتدائية" و"المتوسطة" بتعليم الرياض

وقال مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بتعليم الرياض الدكتور محمد آل حسين، اليوم الأحد: إن الانتهاء من تنفيذ خطة صرف وتوزيع المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة للعام المقبل 1444هـ.