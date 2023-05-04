وصول مواطن و1765 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان

(مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، واذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا).