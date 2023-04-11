رفع مستوى الخدمات البلدية في مواقيت الطائف وطرق العمرة

ووفقًا لبيانٍ أوردته الأمانة لـ "سبق"، فقد أنجزت فرق الأمانة الميدانية أكثر من 9500 مهمة عمل ميدانية متنوعة، لتعزيز الخدمات والمرافق البلدية، وتوفير بيئة مناسبة ومريحة لقاصدي بيت الله الحرام، ضمن خطط التعاون الفعّال بين الأمانة والقطاعات ذات العلاقة من شركاء الأمانة، ومواصلة الجهود على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ.