رفع مستوى الخدمات البلدية في مواقيت الطائف وطرق العمرة

رفعت أمانة الطائف مستوى خدماتها لدعم ميقاتي العمرة بالسيل الكبير "قرن المنازل" ووادي محرم بالهدا؛ مواكبة لزيادة الإقبال عليهما من المعتمرين في طريقهم للحرم المكي، وذلك من خلال تنفيذ برنامج شامل للصيانة والنظافة والإصحاح البيئي وأعمال تحسين المشهد الحضري، مع تشديد الرقابة البلدية على المرافق الغذائية والاستهلاكية، وسرعة معالجة الملاحظات والبلاغات الواردة.
ووفقًا لبيانٍ أوردته الأمانة لـ "سبق"، فقد أنجزت فرق الأمانة الميدانية أكثر من 9500 مهمة عمل ميدانية متنوعة، لتعزيز الخدمات والمرافق البلدية، وتوفير بيئة مناسبة ومريحة لقاصدي بيت الله الحرام، ضمن خطط التعاون الفعّال بين الأمانة والقطاعات ذات العلاقة من شركاء الأمانة، ومواصلة الجهود على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ.
وأكد أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي أن الأمانة ضاعفت أعمال آليات وعمالة النظافة والإصحاح البيئي والصحة العامة وفرق معالجة التشوه البصري، لضمان تقديم خدمات بلدية مميزة وتعزيز كفاءة العمل البلدي بالمواقع المؤدية إلى العاصمة المقدسة والتي تمثل البوابة الشرقية لمكة المكرمة، وهناك تنسيق تكاملي مع جهات الاختصاص.
وأشار إلى تعزيز خطة للرش والمكافحة الحشرية بميقات قرن المنازل بالسيل الكبير، وميقات وادي محرم بالهدا، وكل المواقع المؤدية لمكة المكرمة داخل نطاق اختصاص الأمانة، وتم تسيير طواقم عمل ميدانية لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والنفايات والمتروكات وتفريغ الحاويات على مدار اليوم.
وبيّنت الأمانة أن أعمال الرقابة الميدانية على المرافق الغذائية والتجارية على طرق العمرة وفي المواقيت متواصلة لرصد الملاحظات والعمل على معالجتها فورًا، كما تم دعم البلديات الفرعية التي تقع بنطاق خدمة المواقيت بكوادر العمل اللازمة من عمالة وآليات لتسهيل إنجاز الأعمال خلال الموسم وفق أعلى معايير الكفاءة الخدمية.