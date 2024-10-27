إعادة الحركة والإحساس إلى يد شاب "عشريني" أصيب بقطعة زجاجية

تمكّن فريق جراحة العظام بمستشفى الملك فهد بتجمع جازان الصحي، من إعادة الحركة والإحساس ليد شاب عشريني، كان قد أصيب بجرح عميق بقطعة زجاجية.
وقال قائد الفريق الطبي الدكتور فهد العريشي استشاري جراحة العظام زمالة جراحة الأطراف العلوية والمناظير: إن شابًا يبلغ من العمر 22 عامًا حضر للمستشفى، وكان يعاني من فقد حركة الثني في جميع الأصابع، ما عدا الإبهام، وفقد الإحساس والحركة كليًا بإصبعي الخنصر والبنصر لليد اليسرى؛ نتيجة تعرضه لجرح غائر بقطعة زجاجية في المنطقة الأمامية للساعد مع المعصم الأيسر؛ ما أدى إلى قطع كامل للأوتار المسؤولة عن حركة وقبضة اليد باستثناء الإبهام مع قطع كامل للعصب الزندي.
وأضاف الدكتور "عريشي" أن المصاب حضر للمستشفى وكان يعاني من فقد حركة الثني في جميع الأصابع ما عدا الإبهام وفقد الإحساس والحركة بشكل كلي في الإصبعين الخنصر والبنصر لليد اليسرى.
وأوضح أن الفريق الطبي استقبل المريض وأجرى له الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة، وعلى الفور قرر إجراء عملية جراحية تم من خلالها إصلاح جميع الأوتار المقطوعة والعصب الزندي كحالة طارئة.
وتم تركيب جهاز طبي للمساعدة على التئام الأوتار المتضررة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، وخضع المريض للعلاج الطبيعي لمدة أربعة أشهر وعادت الحركة الطبيعية والإحساس بشكل كلي للأجزاء المتضررة.
يُذكر أن الفريق الطبي تكوّن من طبيب زمالة جراحة عظام الدكتور معاذ قدري، واستشاري التخدير الدكتور مدحت الحنتيري، وفني الأشعة أحمد أبوطالب، وفنية التمريض أفراح أبو علة، وفنية التمريض غالية مكين.