إعادة الحركة والإحساس إلى يد شاب "عشريني" أصيب بقطعة زجاجية

وقال قائد الفريق الطبي الدكتور فهد العريشي استشاري جراحة العظام زمالة جراحة الأطراف العلوية والمناظير: إن شابًا يبلغ من العمر 22 عامًا حضر للمستشفى، وكان يعاني من فقد حركة الثني في جميع الأصابع، ما عدا الإبهام، وفقد الإحساس والحركة كليًا بإصبعي الخنصر والبنصر لليد اليسرى؛ نتيجة تعرضه لجرح غائر بقطعة زجاجية في المنطقة الأمامية للساعد مع المعصم الأيسر؛ ما أدى إلى قطع كامل للأوتار المسؤولة عن حركة وقبضة اليد باستثناء الإبهام مع قطع كامل للعصب الزندي.