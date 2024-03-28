"تعليم مكة" تختتم المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده

وأشاد الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، في كلمته، بمستوى النماذج القرائية في ختام المسابقة، عادًّا مسابقة القرآن الكريم أعظم ميدان للتنافس، وإحدى صور اهتمام الدولة، رعاها الله، بالقرآن الكريم، تطبيقًا وتعلمًا وعلمًا، داعيًا لأبنائه وبناته الفائزين والفائزات بالتوفيق والسداد.