"تعليم مكة" تختتم المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده

اختتمت المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، في قاعة الملك فهد، رحمه الله.
جاء ذلك برعاية إمام وخطيب المسجد الحرام المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وبحضور المدير العام للتعليم بمكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام، ومساعديه ومديري مكاتب التعليم والإدارات والأقسام.
وأشاد الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، في كلمته، بمستوى النماذج القرائية في ختام المسابقة، عادًّا مسابقة القرآن الكريم أعظم ميدان للتنافس، وإحدى صور اهتمام الدولة، رعاها الله، بالقرآن الكريم، تطبيقًا وتعلمًا وعلمًا، داعيًا لأبنائه وبناته الفائزين والفائزات بالتوفيق والسداد.
وبارك المدير العام للتعليم بالمنطقة عبدالله بن سعد الغنام، لأبنائه وبناته الفائزين بمسابقة القرآن الكريم وتجويده، معتبرًا إياها من أعظم الفعاليات التي تجمع الجانبين الديني والعملي في مجتمعنا.
وقال: إن هذه المسابقة تُعزّز حب القرآن لدى الناشئة، وتدعو إلى تلاوته وتدبره، ومن أعظم الأعمال التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى.
وتابع قائلًا: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمت -وتهتم- بمثل هذه المسابقات، وتشجع عليها، وتغدق عليها الحوافز والجوائز؛ إيمانًا منها بأهمية كتاب الله، فهو منهج ودستور للحياة.
وأضاف "الغنام": الإدارة العامة لتعليم مكة نفذت المسابقة بمشاركة أكثر من ألفي طالب وطالبة من مدارس التعليم العام والخاص، تنافسوا في أربعة فروع متنوعة، واليوم نحتفي بأربعة وعشرين فائزًا وفائزة، وندعو الله لهم التوفيق والسداد.
واستهدفت المسابقة جميع طلاب وطالبات مدارس التعليم العام والخاص؛ حيث شملت أربعة فروع "حفظ القرآن كاملًا، 15 جزءًا، 10 أجزاء، 5 أجزاء"، وشارك فيها أكثر من "2000" طالب وطالبة، وقد فاز بالمسابقة في جميع فروعها 24 طالبًا وطالبة.
ومرت المسابقة بثلاث مراحل؛ الأولى على مستوى المدارس، ثم على مستوى مكاتب، ثم أتت المرحلة الختامية على مستوى الإدارة، وبلغ عدد المشاركين فيها 144 طالبًا وطالبة.
وهدفت المسابقة إلى تحفيز الطلبة على التنافس في حفظ القرآن الكريم وتجويده، والعناية به؛ بما يسهم في تعزيز الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك.
وبلغ عدد المحكمين والمحكمات على مستوى مكاتب التعليم، 134 محكمًا ومحكمة، و28 محكمًا ومحكمة على مستوى الإدارة.
فيما بلغ عدد لجان التحكيم في المكاتب عشر لجان في كل مكتب، و56 مشرفًا ومشرفةً و90 معلمًا ومعلمة من رواد النشاط.