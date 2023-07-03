"مسالخ الرياض" تستقبل أكثر من ١٣٨ ألف ذبيحة في عيد الأضحى

ونوّه الفوزان بأنه جرى إصدار تصاريح ذبح الأضاحي لبعض المطابخ بالمنطقة؛ بهدف تخفيف الازدحام على المسالخ الرئيسية والمتنقلة، وتوفير مواقع لاستقبال الأضاحي قريبة من منازل السكان، إلى جانب تمكين المطاعم والمطابخ من الإسهام في تقديم الخدمات؛ حيث بلغ عدد المطابخ المرخصة 37 مطبخًا في مدينة الرياض، كما ساهمت خدمة الحجز الإلكتروني، والخاصة بحجز المواعيد لذبح الأضاحي في تخفيف حدة الازدحام بالمسالخ.