"مسالخ الرياض" تستقبل أكثر من ١٣٨ ألف ذبيحة في عيد الأضحى

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض المهندس خالد الصنعاء، عن عدد المذبوحات التي استقبلتها المسالخ والمطابخ من خلال المكاتب والوحدات التابعة لها؛ حيث بلغ عددها في أيام عيد الأضحى المبارك ١٣٨٥٣٢ ذبيحة.
ولفت "الصنعاء" إلى أن الوزارة تسعى بشكل دائم لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ مؤكدًا نجاح الخطة التي أعدها الفرع لموسم عيد الأضحى المبارك في جميع المسالخ والمطابخ بمنطقة الرياض.
وقال مدير الأسواق والمسالخ بالفرع الدكتور محمد الفوزان: إن عدد الإعدامات الكلية بلغ ١٤٦ ذبيحة، والجزئية بلغ ٨٣٧٥، وكشف عن استقبال المطابخ المصرّح لها ١١٠٨٥ أضحية في أيام عيد الأضحى المبارك.
ونوّه الفوزان بأنه جرى إصدار تصاريح ذبح الأضاحي لبعض المطابخ بالمنطقة؛ بهدف تخفيف الازدحام على المسالخ الرئيسية والمتنقلة، وتوفير مواقع لاستقبال الأضاحي قريبة من منازل السكان، إلى جانب تمكين المطاعم والمطابخ من الإسهام في تقديم الخدمات؛ حيث بلغ عدد المطابخ المرخصة 37 مطبخًا في مدينة الرياض، كما ساهمت خدمة الحجز الإلكتروني، والخاصة بحجز المواعيد لذبح الأضاحي في تخفيف حدة الازدحام بالمسالخ.
وكان الفرع قد أعد خطة متكاملة، تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية؛ بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ، ورفع الطاقة الاستيعابية بها، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ؛ بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال وجود الأطباء البيطريين والمساعدين البيطريين والمراقبين الصحيين، والتأكد من صحة العاملين بوجود الشهادات الصحية إضافة إلى متابعة البيئة النظيفة بالمسالخ.
وأكد فرع الوزارة أن الذبح خارج المسالخ والمطابخ النظامية يُعد مخالفة صريحة للأنظمة والاشتراطات الصحية، وتُعَد مصدر خطر على صحة وسلامة المستفيدين؛ مؤكدًا أنه لا يُسمح بالذبح إلا في المسالخ النظامية والمطابخ المعتمدة والمرخّصة من قبله وتحت إشراف المختصين؛ للتأكد من خلوّ الذبائح من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.