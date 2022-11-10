"العطاس": النظر للشمس خطير.. وهناك أربعيني فقد بصره بسبب نظره للكسوف

حذرت استشارية جراحة العيون الدكتورة خديجة العطاس من الخطورة الشديدة للنظر في الشمس في كل الأحوال، سواء في أيام الكسوف أو في غيرها، مشيرة إلى أن ذلك يسبب اعتلالاً في الشبكية وحرقًا في مركز الإبصار، وهذا الأمر مثبت علميًا.
وتفصيلاً، تحدثت "العطاس" في برنامج الراصد على قناة الإخبارية مع الإعلامي عبدالله الغنمي، عن مريض زارها في العيادة وفقد النظر في عينه اليسرى بعد نظره في الشمس في أقل من دقائق وبعدها شعر بتوهج شديد وفقدان النظر في المنطقة الوسطى للعين في مجال النظر.
وأضافت : جاءني الأسبوع الماضي مريض أربعيني وكان يتحدث بخجل عن إصابته، إذ إنه نظر في الشمس لأقل من دقيقتين فقط وبعدها بدأ يشعر بما يشبه انفجار لمبة ووهج في عينه وبعدها لم يعد يستطيع النظر في المنطقة الوسطى في مجال النظر كامل.
وأوضحت أنه بعد الفحص اتضح لي وجود اعتلال في الشبكية وحرق في مركز الإبصار وهذه الحالة مع الأسف ليس لها علاج وبالتالي هذا المريض فقد النظر في هذه المنطقة وهو ما يزال في سن الأربعين.
وحذرت العطاس من خطورة الأجهزة الإلكترونية على العيون، مشيرة إلى أنها تصيب الأطفال بقصر نظر، ودعت إلى أن تكون إضاءة الأجهزة والشاشات مناسبة وبإضاءة الغرفة نفسها انخفاضًا وارتفاعًا ، وإراحة العيون20 ثانية كل 20 دقيقة من التركيز مسافة 6 مترات.