"العطاس": النظر للشمس خطير.. وهناك أربعيني فقد بصره بسبب نظره للكسوف

حذرت استشارية جراحة العيون الدكتورة خديجة العطاس من الخطورة الشديدة للنظر في الشمس في كل الأحوال، سواء في أيام الكسوف أو في غيرها، مشيرة إلى أن ذلك يسبب اعتلالاً في الشبكية وحرقًا في مركز الإبصار، وهذا الأمر مثبت علميًا.