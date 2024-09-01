أسقف البيت تساقطت.. الأمطار تزيد معاناة أسرة "مُسن العارضة"

ووقفت "سبق" على حال منزل المسنّ المقعد الذي يعاني بسبب جلطة، الواقع في إحدى القرى جنوب محافظة العارضة، ورصدت المعاناة، وتبين أن المنزل قديم ومتهالك وتنتشر الشقوق والتصدعات في جميع أجزائه الداخلية والخارجية، بينما تحوّل السقف إلى رعب مخيف بعد سقوط أجزاء منه وبروز الحديد، إذ لم يعد صالحًا للسكن.