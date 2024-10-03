أمير الشرقية يرعى سباق الشرقية الدولي "الخبر 26"

وافق أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، على رعايته الكريمة لسباق الشرقية الدولي "الخبر 26".
وتنطلق المنافسات في كورنيش الخبر الشمالي، بمشاركة أبطال عدائين وعداءات دوليين، وحضور محلي وخليجي وعربي.
من جهة أخرى ترأس محافظُ الخبر سليمان بن عبد الرحمن الثنيان، الاجتماعَ التحضيري لسباق الشرقية الدولي، بحضور رئيس السباق عبدالعزيز التركي، وأعضاء اللجنة التنفيذية المنظمة، ومديري الجهات الأمنية في المحافظة، ورئيس بلدية الخبر والجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك لمناقشة كل الأمور الخاصّة بالسباق، والعمل على توجيهات أمير الشرقية، بإخراج السباق وهذا الحدث الدولي بالصورة المطلوبة.
صرّح بذلك المتحدث الرسمي للسباق حسين بن علي البلوشي؛ حيث أكّد أنّ العمل يجري على قدم وساق من قبل جميع الأعضاء واللجان؛ لإظهار السباق في أجمل صورة.