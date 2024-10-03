أمير الشرقية يرعى سباق الشرقية الدولي "الخبر 26"

من جهة أخرى ترأس محافظُ الخبر سليمان بن عبد الرحمن الثنيان، الاجتماعَ التحضيري لسباق الشرقية الدولي، بحضور رئيس السباق عبدالعزيز التركي، وأعضاء اللجنة التنفيذية المنظمة، ومديري الجهات الأمنية في المحافظة، ورئيس بلدية الخبر والجهات ذات العلاقة.