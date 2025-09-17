إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع التفتيش البيئي بشراكة بين القطاعين العام والخاص

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص، إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع التفتيش البيئي، الذي سيُنفذ بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عقد تشغيل وإدارة يمتد لعشر سنوات.