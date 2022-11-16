هل سيتحول منزل الفنان طلال مداح بجدة إلى متحف بعد إبقائه دون إزالة؟

تدور تكهنات حول ما إذا كان منزل الفنان طلال المداح بجدة، سيتم تحويله إلى متحف؛ وذلك بعدما ألقت لجنة الأحياء العشوائية بجدة نظرة على المنزل الكائن بحي الروابي جنوب شرق المحافظة، وأزالت المباني المجاورة له دون المساس به.