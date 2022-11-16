هل سيتحول منزل الفنان طلال مداح بجدة إلى متحف بعد إبقائه دون إزالة؟

تدور تكهنات حول ما إذا كان منزل الفنان طلال المداح بجدة، سيتم تحويله إلى متحف؛ وذلك بعدما ألقت لجنة الأحياء العشوائية بجدة نظرة على المنزل الكائن بحي الروابي جنوب شرق المحافظة، وأزالت المباني المجاورة له دون المساس به.
وعلمت "سبق" أن الإبقاء على المنزل جاء بناءً على طلب من وزارة الثقافة ليكون متحفًا؛ حيث يشتمل المنزل على مبانٍ قديمة وآليات تعود ملكيتها للراحل طلال مداح.
وحاولت "سبق" التواصل مع المتحدث الرسمي بوزارة الثقافة منذ أربعة أيام للاستيضاح وإبداء الرأي.. ورغم الوعود إلا أنه لم يتم الرد على التساؤل حتى الآن.
ويبقى التساؤل مطروحًا: هل سيتحول منزل الفنان طلال مداح القديم بجدة لمتحف دون إزالته، لتجمع به كل مقتنياته حتى سيارته القديمة القابعة بفناء منزله.