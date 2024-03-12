مسجد السيدة عائشة في مكة.. معلم ديني يستقبل المعتمرين طوال العام

وأوضح أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة الدكتور عبد الله بن حسين الشريف، أن المسجد سمّي بمسجد العمرة؛ لأنّ كثيرًا من أهل مكة ومن نزل بها من قاصديها يُحْرِمون بالعمرة منه، مشيرًا إلى أن أهمية المسجد التاريخية تكمن في أنه بني في الموضع الذي أحرمت منه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حجة الوداع، عام 10 للهجرة.