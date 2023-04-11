السديس: الملكُ ووليُّ العهد يتابعان أولًا بأول تيسيرَ خدمات القاصدين والمعتمرين

وقال السديس: خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليُّ العهد رئيس مجلس الوزراء؛ يتابعان، أولًا بأول، مسارات عمل منظومة الخدمات التي تقدمها الدولة للقاصدين والمعتمرين خلال العشر الأواخر لضمان أدائهم لعباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة، وفق اعلى الخدمات المعيارية والتميُّز التشغيلي والجودة.