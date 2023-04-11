السديس: الملكُ ووليُّ العهد يتابعان أولًا بأول تيسيرَ خدمات القاصدين والمعتمرين

أكّد الرئيسُ العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس؛ حرصَ القيادة على التسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وسط أجواء صحية وآمنة.
وقال السديس: خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليُّ العهد رئيس مجلس الوزراء؛ يتابعان، أولًا بأول، مسارات عمل منظومة الخدمات التي تقدمها الدولة للقاصدين والمعتمرين خلال العشر الأواخر لضمان أدائهم لعباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة، وفق اعلى الخدمات المعيارية والتميُّز التشغيلي والجودة.
وثمّن ما ورد في جلسة مجلس الوزراء حيال ما يلقاه قاصدو الحرمين الشريفين من جليل العناية وفائق الرعاية في هذه الأيام المباركة، من جميع الجهات المعنيّة بخدمتهم، وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن؛ لأداء نُسُكهم وعباداتهم بكل راحة وطمأنينة.
وأوضح الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن رئاسة الحرمين في أعلى جاهزية للعشر الأواخر وفقًا لمحاور الخطّة التشغيليّة المتضمِّنة تكثيفَ الخدمات البشرية والتقنية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورفع الطاقة الاستيعابية الكاملة، والمحافظة على سلامة وصحة وأمن قاصدي الحرمين.
ودعا الله تعالى أن يحفظ خادمَ الحرمين، وسموَّ ولي العهد؛ لما يقدّمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.