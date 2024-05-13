مرسيدس - بنز تظهر قوة سيارتها الكهربائية VISION EQXX

تعرّف محبو سيارات مرسيدس - بنز في المملكة ومنطقة الخليج العربي خلال الأيام الماضية على الأيقونة الكهربائية سيارة مرسيدس – بنز المبتكرة Concept VISION EQXX ، والتي تعدّ نقلة نوعية في صناعة السيارات الكهربائية من خلال مواصفاتها وتقنياتها المتطوّرة التي نجحت في تحقيق أرقام قياسية في المسافة دون الحاجة إلى إعادة شحنها بالكهرباء.
فقد كان عشّاق سيارات مرسيدس - بنز على موعد للتعرّف على سيارة VISION EQXX خلال معرض مؤتمر LEAP 2024، الحدث العالمي الرائد في مجال التكنولوجيا، والذي عقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث قَدّمت سيارة VISION EQXX خلاله تفسيرًا متقدّمًا للغاية للمبادئ الأساسية لشركة مرسيدس - بنز فيما يتعلق بالفخامة الحديثة والنقاء الحسي لعصر الرقمنة والاستدامة، حيث إنها تعتبر نموذجًا لكفاءة الطاقة في المستقبل، لما تتمتع به من مدى كهربائي فعلي يتجاوز 1000 كم بعملية شحن واحدة واستهلاك طاقة أقل من 10 كيلووات في الساعة لكل 100 كم.
وبالإضافة إلى الإنجازات الاستثنائية لنظام مجموعة نقل الحركة المتطوّرة للغاية، ومعامل السحب المتفوق عالميًا البالغ 0.17 والتصميم الحيوي الخفيف الوزن المستوحى من الطبيعة، فإنها أيضًا مثال رائع يحتذى به في نهج جديد تمامًا قائم على البرمجيات المتعلقة بواجهة/ تجربة المستخدم (UI/UX)، كما أن تصميم واجهة المستخدم يرتقي بها إلى مستوى جديد تمامًا من الرفاهية والفخامة الرقمية. وتعرض واجهة المستخدم كيفية فتح الرسومات فورًا وفي الوقت الفعلي وإظهار إمكانات رقمية جديدة تمامًا، حيث تستجيب على الفور لاحتياجات السائق وتجلب العالم الواقعي المحيط إلى داخل السيارة.
وهو ما أكدته VISION EQXX عمليًا خلال رحلتها الثالثة على الطرق الطويلة التي تزيد على 1000 كيلومتر من الرياض إلى دبي، وأثبت برنامج اختبار تقنيات سيارة VISION EQXX أنه حتى الصحراء العربية لا تشكّل عقبة أمام كفاءة استهلاك الطاقة لدى هذه السيارة، حيث إنه، وعلى مسار اختبار صعب شمل كلاً من شوارع المدينة المزدحمة والصحراء المفتوحة، حققت السيارة الكهربائية التجريبية الرائدة استهلاكًا للطاقة الكهربائية قدره 7.4 كيلووات ساعة/100 كيلومتر (8.4 ميل/كيلووات ساعة)، وهذا يعادل حوالي 0.9 لتر/100 كم أو 282 ميلاً لكل جالون مكافئ لسيارة تعمل بالبنزين. وبينما وصلت درجة الحرارة المحيطة إلى 34 درجة مئوية (93 درجة فهرنهايت)، حققت سيارة VISION EQXX أفضل أداء لها على الإطلاق بهامش كبير.
وعن ظهورها الملفت في المملكة ومنطقة الخليج العربي تحدث رئيس إدارة التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس - بنز في المملكة السيد باسم ولي قائلاً: "إن سيارة VISION EQXX هي أكثر من مجرد سيارة للعرض، إنها شهادة على التزام مرسيدس - بنز بتسريع الانتقال إلى عالم التنقل والسيارات الكهربائية في ظل التفوق في الكفاءة ومدى الحركة.
وبالتعاون مع Mobily، الذي ساهم في إمكانية عرض السيارة في هذا الحدث المميز, حدثًا استثنائيًا يتماشى تمامًا مع قيم مرسيدس - بنز في الابتكار والتقدم لذلك حرصنا على ظهورها من خلال مؤتمر LEAP 2024, حيث يوفر منصة فريدة لعشاق التكنولوجيا وقادة الصناعة للتعاون ومشاركة الأفكار والرؤى، وتشكيل مستقبل التكنولوجيا.
كما أن التجربة الفريدة الناجحة في رحلة بسيارة مزودة بمحرك كهربائي من الرياض إلى دبي لا يتعلق فقط بالوصول إلى الوجهة المعنية، بل تؤكد التزامنا بتشكيل مستقبل التنقل ووضع معايير جديدة تعكس ريادة مرسيدس - بنز التكنولوجية في مجال التنقل الكهربائي.