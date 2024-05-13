مرسيدس - بنز تظهر قوة سيارتها الكهربائية VISION EQXX

وهو ما أكدته VISION EQXX عمليًا خلال رحلتها الثالثة على الطرق الطويلة التي تزيد على 1000 كيلومتر من الرياض إلى دبي، وأثبت برنامج اختبار تقنيات سيارة VISION EQXX أنه حتى الصحراء العربية لا تشكّل عقبة أمام كفاءة استهلاك الطاقة لدى هذه السيارة، حيث إنه، وعلى مسار اختبار صعب شمل كلاً من شوارع المدينة المزدحمة والصحراء المفتوحة، حققت السيارة الكهربائية التجريبية الرائدة استهلاكًا للطاقة الكهربائية قدره 7.4 كيلووات ساعة/100 كيلومتر (8.4 ميل/كيلووات ساعة)، وهذا يعادل حوالي 0.9 لتر/100 كم أو 282 ميلاً لكل جالون مكافئ لسيارة تعمل بالبنزين. وبينما وصلت درجة الحرارة المحيطة إلى 34 درجة مئوية (93 درجة فهرنهايت)، حققت سيارة VISION EQXX أفضل أداء لها على الإطلاق بهامش كبير.