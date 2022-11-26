عرض مذهل لطائرات الدرون.. "جولات خيبر التعريفية" تتهادى بأوركسترا عالمية

ويعدّ العرض من أكبر عروض طائرات الدرون؛ حيث طارت 1450 طائرة مجهزة بأضواء ساطعة لتشكل معًا صورًا ثلاثية الأبعاد ومتحركة، تحكي مع التعليق الصوتي والشاشات السينمائية وموسيقى الأوركسترا حكايات ما قبل التاريخ في خيبر، والعجائب الأثرية والجيولوجية والطبيعية بها.