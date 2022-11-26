عرض مذهل لطائرات الدرون.. "جولات خيبر التعريفية" تتهادى بأوركسترا عالمية

افتتحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، فعاليات الجولات التعريفية في خيبر، أول أمس الخميس، بعرض مذهل لطائرات الدرون، التي رافقها تعليق صوتي وعزف حي من فرقة أوركسترا موسيقية عالمية.
يأتي افتتاح الجولات في خيبر بمثابة نظرة خاطفة على ما تعرضه الواحة من عجائب جيولوجية وتاريخية ولفترة محدودة؛ حيث تستمر الجولات حتى 18 من مارس 2023، في جولات ليوم واحد من العلا أو المدينة المنورة.
وتأتي فعاليات خيبر كجزء من مهرجان الممالك القديمة الذي تقدّمه لحظات العلا، وهي حقيبة فعاليات تغطي كافة أحداث مناطق العلا، وتم تقديم عرض طائرات الدرون على مطل الروان في خيبر، الذي يطلّ على مظهر مذهل للواحة والبلدة القديمة في خيبر.
ويعدّ العرض من أكبر عروض طائرات الدرون؛ حيث طارت 1450 طائرة مجهزة بأضواء ساطعة لتشكل معًا صورًا ثلاثية الأبعاد ومتحركة، تحكي مع التعليق الصوتي والشاشات السينمائية وموسيقى الأوركسترا حكايات ما قبل التاريخ في خيبر، والعجائب الأثرية والجيولوجية والطبيعية بها.
وقد استوحيت موسيقى العرض من جيولوجيا واحة خيبر وما تحتويه من ألوان طبيعية مدهشة، مثل البركانين الأبيض والأسود، والواحة الخضراء، وألوان الصخور والمياه.
ويقدم مهرجان الممالك القديمة رابطًا تاريخيًّا وثقافيًّا عريقًا بين واحات العلا وخيبر وتيماء، وهي الواحات الثلاث في شمال غرب المملكة التي تشتهر بالطبيعة والآثار والحكايات التاريخية القديمة.