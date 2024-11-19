"هيفولوشن"... ريادة عالمية في إطالة العمر الصحي باستثمارات تتجاوز 400 مليون دولار

وأكدت الأميرة هيا أن تحديات الشيخوخة باتت ضاغطة على الأنظمة الصحية والاقتصادية عالميًا، مع توقع تضاعف عدد السكان فوق 60 عامًا إلى ملياري نسمة بحلول 2050، مبينة أن "هيفولوشن" تعمل على معالجة هذه التحديات عبر شراكات دولية، مثل تعاونها مع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب ومعهد باك لأبحاث الشيخوخة، وتقديم تقارير علمية، مثل "إطالة العمر الصحي العالمي".