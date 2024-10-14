أمانة جدة تضبط موقعًا لبيع مواد غذائية فاسدة وتُتلف 965 كجم من الدواجن

تمكّنت أمانة محافظة جدة من ضبط موقع غير نظامي استُغلّ لتجهيز الدواجن وبيع مواد غذائية فاسدة، حيث أسفرت حملة تفتيشية استباقية، عن مصادرة وإتلاف نحو 965 كيلوجرامًا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضحت أمانة جدة أن الفرق الرقابية، بالإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، رصدت في الموقع دواجن مختلطة وأكياسًا تحتوي على رقائق ذرة مُخزنة تحت أشعة الشمس، بالإضافة إلى مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد، جاءت هذه الإجراءات عقب حملة ميدانية على أحد المواقع في جنوب شرق المحافظة، حيث تم رصد نشاط غير نظامي لعمالة مخالفة تقوم بتجميع اللحوم مجهولة المصدر.
وبيّنت الأمانة أن الحملة شهدت مشاركة فعّالة من عدة جهات، بما في ذلك إدارة السكن الجماعي، وبلدية أم السلم الفرعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الغذاء والدواء، ووزارة التجارة، بالإضافة إلى الضبط الميداني، مما يعكس التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في مكافحة المخالفات الصحية والغذائية.
وأكدت أمانة جدة على مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنةً دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.