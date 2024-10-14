أمانة جدة تضبط موقعًا لبيع مواد غذائية فاسدة وتُتلف 965 كجم من الدواجن

وأوضحت أمانة جدة أن الفرق الرقابية، بالإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، رصدت في الموقع دواجن مختلطة وأكياسًا تحتوي على رقائق ذرة مُخزنة تحت أشعة الشمس، بالإضافة إلى مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد، جاءت هذه الإجراءات عقب حملة ميدانية على أحد المواقع في جنوب شرق المحافظة، حيث تم رصد نشاط غير نظامي لعمالة مخالفة تقوم بتجميع اللحوم مجهولة المصدر.