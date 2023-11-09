تتواجد بمستشفى لا يتبع "الصحة"... تعثر نقل الطفلة ابتهال للرياض وأسرتها تناشد

وقال والد ابتهال "الحسن" إنها تعاني من ضمور منذ صغرها وتتلقى العلاج بأحد مستشفيات الرياض، لافتاً بأنه عاد من آخر رحلة علاجية لها في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض الاثنين الماضي، وكانت حالتها مستقرة، مشيرًا أنها تدهورت ليتم نقلها بعد ذلك لى اإلمستشفى العسكري بعسير، حيث بين الأطباء بأنها تعاني من نزيف بسبب تشنجاتها بجانب مرضها السابق، مشيرًا بأن حالتها تدهورت، ما تسبب في دخولها لقسم العناية المركزة.