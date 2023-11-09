تتواجد بمستشفى لا يتبع "الصحة"... تعثر نقل الطفلة ابتهال للرياض وأسرتها تناشد

ناشدت أسرة الطفلة ابتهال 15عاماً، تعاني من ضمور في المخ ونزيف وتدهور حالتها منذ الاثنين الماضي ما تسبب في دخولها قسم العناية المركزة بالمستشفى العسكري بخميس مشيط ، وزارة الصحة نقلها إلى العاصمة الرياض للعلاج في المستشفى الذي يتابع حالتها مدينة الملك فهد الطبية، أو مستشفى الملك فيصل التخصصي وذلك بعد الانتكاسة التي شهدتها.
وقال والد ابتهال "الحسن" إنها تعاني من ضمور منذ صغرها وتتلقى العلاج بأحد مستشفيات الرياض، لافتاً بأنه عاد من آخر رحلة علاجية لها في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض الاثنين الماضي، وكانت حالتها مستقرة، مشيرًا أنها تدهورت ليتم نقلها بعد ذلك لى اإلمستشفى العسكري بعسير، حيث بين الأطباء بأنها تعاني من نزيف بسبب تشنجاتها بجانب مرضها السابق، مشيرًا بأن حالتها تدهورت، ما تسبب في دخولها لقسم العناية المركزة.
وقال الوالد إنه توجه إلى صحة عسير لطلب نقلها إلى الرياض عن طريق الإخلاء الطبي، موضحًا أنه تم التفاعل مع الحالة، غير أن وجودها في قسم العناية المركزة بالمستشفى العسكري حال دون ذلك، حيث طلبوا رفع طلب من العسكري لصحة عسير وهو ما لم يتم.
وقال: أملى كبير في المسؤولين بمستشفى العسكري وصحة عسير ووزارة الصحة للتنسيق من أجل نقلها للرياض للمستشفى الذي تتلقى فيه العلاج، مدينة الملك فهد الطبية أو مستشفى الملك فيصل التخصصي.
يشار إلى أن الطفلة ابتهال كانت قد وفرت لها وزارة الصحة إبان جائحة كورونا طائرة خاصة لنقلها من عسير إلى الرياض لحضور المراجعة، ومن ثم إعادتها إلى عسير، حيث تفاعل وقتها المغردون وأشادوا بالدور الكبير للوزارة وصحة عسير.