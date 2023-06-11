أمير حائل يرعى حفل التخرج الموحد للمنشآت الأهلية التابعة للتدريب التقني

ونوه مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة، المهندس مشعل التميمي، بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ لتحظى بخطوات عديدة على طريق التطور والإنجاز، مشيرًا إلى تحقيق السعودية من خلال المؤسسة المرتبة الأولى عالميًّا في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوية غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية، إضافة إلى حصول ما يزيد على 30 منشأة تدريبية على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.