رئيس جيبوتي يثمّن دورَ المملكة في ترسيخ مبدأ العمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل

وأضاف: من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الإسهامات القيّمة للمملكة في هذا الإطار لا تقتصر فقط على تقديم الدعم المالي وتنفيذ الاستثمارات النوعية التي تطال مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك الجوانب ذات الطابع السياسي والأمني والاندماج الإقليمي، ومن مبادراتها الخلّاقة في هذا السياق، والتي تستحقّ الإشادة والتنمية، مبادرة إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلّة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي يشكّل إطارًا فريدًا للتعاون والتنسيق والتكامل بين دول ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن.