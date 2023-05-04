للقضاء على الآفة.. عضو شورى يقترح تنفيذ تحاليل مخدرات بشكل عشوائي تشمل الجميع

واقترح "آل فارح" في تصريح لـ"سبق"، أن يتم إقرار تحليل عشوائي على العموم للكشف عن متعاطي المخدرات ومصادر الحصول عليها، على غرار ما يتم في ملاعب كرة القدم من تحاليل عشوائية، مع الحرص على وجود لجانٍ متخصصة لتلك التحاليل -وخصوصًا الطبية منها- لأن بعض الأدوية قد تحمل بعض المواد المخدرة التي قد يقع فيها البعض دون علم؛ مبينًا أن التحليل للموظفين موجود لدى بعض القطاعات.. وشدد على أهمية وجود "تحليل للمخدرات" ما قبل الزواج؛ لأن في مراحل الزواج قد يتفاجأ أحد الطرفين بتعاطي الآخر للمخدرات في بعض الحالات.