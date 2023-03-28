لإعطاء فرصة للتكاثر.. "الثروة السمكية" بجدة تحظر صيد أسماك الناجل والطرادي

أعلنت وحدة الثروة السمكية بجدة عن حظر صيد أسماك الناجل والطرادي الممنوع صيدها في الأوقات الحالية من السنة؛ وذلك من أجل إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.