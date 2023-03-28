لإعطاء فرصة للتكاثر.. "الثروة السمكية" بجدة تحظر صيد أسماك الناجل والطرادي

أعلنت وحدة الثروة السمكية بجدة عن حظر صيد أسماك الناجل والطرادي الممنوع صيدها في الأوقات الحالية من السنة؛ وذلك من أجل إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت عن حظر صيد سمك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءاً من يوم السبت المقبل 10رمضان 1444 الموافق 1من إبريل 2023م.
وقال مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة المهندس إبراهيم المالكي: تنفذ وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة.
وأشار إلى أنها بدأت بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة جدة بتوزيع الملصقات والمنشورات التوعوية بمرافئ الصيد على ساحل البحر الأحمر الخاصة بمواسم الحظر.
من جانبه، دعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، إلى التقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد للمحافظة على استدامة تلك الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم.
وأكد "الخليف" أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية .