جامعة الدول العربية تعقد اجتماعًا طارئًا غدًا لرفض اعتراف سلطات الاحتلال بما يسمى "أرض الصومال"

تعقد جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا غدًا على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة؛ لبحث التطورات المرتبطة بإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال"، وذلك بناء على طلب دولة الصومال وتأييد الدول العربية الأعضاء.
وسيناقش الاجتماع سُبل تعزيز الموقف العربي المشترك في مواجهة هذه الخطوة، وتأكيد التضامن الكامل مع الصومال ودعم مؤسساتها الشرعية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويهدف الاجتماع إلى تأكيد الرفض العربي القاطع لأي إجراءات أو قرارات أحادية من شأنها المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيها، والتشديد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ذات الصلة.