بمبادرة من "واس".. وزير الإعلام يُدشِّن اليوم معرض تاريخ الدولة السعودية

يُدشِّن اليوم سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية، في مركز المؤتمرات بمقر "واس" الرئيسي في الرياض، معرض (تاريخ الدولة السعودية)، الذي يأتي بوصفه مبادرة من الوكالة انطلاقًا من دورها الإعلامي الوطني، وتعزيزًا لرسالتها التثقيفية والمعرفية.
ويأتي افتتاح المعرض بالتزامن مع احتفاء السعودية بيومها الوطني الـ93، الذي يأتي في ظل نهضة شاملة، يشهدها هذا الوطن العظيم ومَن يقيمون على أرضه المباركة؛ إذ أضحى فيه الإنسان السعودي شامخًا، يعتز بدينه ووطنيته تحت ظل حكومة راشدة، ارتأته ووضعته أول أهدافها نحو تطويره وتمكينه؛ ليرتقي بين شعوب العالم بكل فخر وعزة.
وصُمم المعرض برؤية تشمل مختلف المراحل التاريخية للدولة السعودية وفق مسار زمني متسلسل، بدءًا من مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون، مرورًا بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى الدولة السعودية الثالثة، حتى إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه - توحيد أرجاء البلاد باسم المملكة العربية السعودية، وبداية عهد الدولة الحديثة وتطورها خلال فترات تعاقب عليها ملوك كرام، بلوغًا للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله–، وما تشهده السعودية من حاضر زاهر ومستقبل مشرق في قالب معرفي، يستند إلى المعلومة الموثوقة والمدعومة بالوسائط المرئية في تفاعُل لحظي.
ويضيف المعرض مفهومًا آخر للرسالة الإعلامية ومضمونها الوطني في إطار تكاملي مؤسسي مع الجهات الرسمية المعنية بتاريخ الدولة، وذلك عبر تقديم محتوى بصري تفاعلي، يُثري المعرفة بتاريخ الدولة السعودية، في حين يعد المعرض تجربة ثرية لـ"واس"، تتواءم من خلالها مضامين المحتوى الإعلامي مع أبعاده التوعوية والتثقيفية مستهدفًا الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، ولاسيما فئة الشباب والطلاب بمختلف المؤسسات التعليمية، وفي وقت سيضفي فيه المعرض جوانب معرفية تفاعلية، تستمد منه وسائل الإعلام الأجنبية والوفود الرسمية الزائرة وأعضاء السلك الدبلوماسي تصورًا أشمل لمراحل تاريخ الدولة السعودية.