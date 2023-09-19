بمبادرة من "واس".. وزير الإعلام يُدشِّن اليوم معرض تاريخ الدولة السعودية

وصُمم المعرض برؤية تشمل مختلف المراحل التاريخية للدولة السعودية وفق مسار زمني متسلسل، بدءًا من مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون، مرورًا بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى الدولة السعودية الثالثة، حتى إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه - توحيد أرجاء البلاد باسم المملكة العربية السعودية، وبداية عهد الدولة الحديثة وتطورها خلال فترات تعاقب عليها ملوك كرام، بلوغًا للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله–، وما تشهده السعودية من حاضر زاهر ومستقبل مشرق في قالب معرفي، يستند إلى المعلومة الموثوقة والمدعومة بالوسائط المرئية في تفاعُل لحظي.